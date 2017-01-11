Крушение А321: в СК РФ рассказали о ходе расследования авиакатастрофы над Синаем

Москва, 11 января. Зампред СК РФ Игорь Краснов заявил, что египетская сторона предоставляет все интересующие материалы по делу о катастрофе самолета Airbus А321, уголовное дело о крушении активно расследуется.

По его словам, прокуроры Египта производят следственные действия по запросам российской стороны, а также предоставляют все интересующие РФ материалы, по уголовному делу проводятся активные следственные и другие действия. В интервью газете «Коммерсант» Краснов также подчеркнул, что на территории Египта СКР проводит очень много следственных действий.

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Напомним, самолет компании «Когалымавиа» следовал из Шарм-эль-Шейха в Санкт Петербург. Он потерпел крушение над Синаем 31 октября 2015 года. На борту находились 217 пассажиров, а также 7 членов экипажа. Все они погибли.