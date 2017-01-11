Юная петербурженка обвинила мать в сексуальных домогательствах

Санкт-Петербург, 11 января. Семнадцатилетняя жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию с жалобой на развратные действия со стороны собственной матери. По словам потерпевшей, сексуальное насилие в ее отношении продолжалось на протяжении нескольких лет.

Девушка 1999 года рождения обратилась в отдел полиции по месту жительства с заявлением о том, что ее 50-летняя мать совершала в отношении нее развратные действия. По словам пострадавшей, это продолжалось с 2011 года по настоящее время — то есть впервые она стала объектом сексуального насилия со стороны матери в возрасте 12 лет.