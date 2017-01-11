FAN-TV Лента новостей
Юная петербурженка обвинила мать в сексуальных домогательствах
Происшествия

Юная петербурженка обвинила мать в сексуальных домогательствах

Сегодня 9:01
59

Юная петербурженка обвинила мать в сексуальных домогательствах

Санкт-Петербург, 11 января. Семнадцатилетняя жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию с жалобой на развратные действия со стороны собственной матери. По словам потерпевшей, сексуальное насилие в ее отношении продолжалось на протяжении нескольких лет.

Девушка 1999 года рождения обратилась в отдел полиции по месту жительства с заявлением о том, что ее 50-летняя мать совершала в отношении нее развратные действия. По словам пострадавшей, это продолжалось с 2011 года по настоящее время — то есть впервые она стала объектом сексуального насилия со стороны матери в возрасте 12 лет.

комментарии
Валентин Меликов
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 11 января 07:00: четыре Су-25 ВКС РФ прибыли на авиабазу «Хмеймим», САА начинает наступление на востоке Алеппо

Сегодня 7:00
334

Сирия новости 10 января 22:30: спецназ США ликвидировал «министра финансов» ИГ в Дейр эз-Зоре, тысячи беженцев остались без крова в Эль-Кунейтре

Вчера 22:30
503

ФАН публикует видео взрыва, унесшего жизнь врача в сирийском городе Эль-Камышлы

Вчера 20:20
331

Сирия новости 10 января 19:30: кровопролитные бои идут в провинции Дамаск, «Демократические силы Сирии» одерживают очередную победу над ИГ в Ракке

Вчера 19:30
1215

Невероятный цинизм: «Открытая Россия» поглумилась над самоубийствами россиян

Вчера 19:27
1131
Показать еще
Прямая трансляция

Пятьдесят оттенков Петербурга: Юрий Шевчук как способ победить серость. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Физики из Британии подсчитали, за сколько времени зомби убьют человечество

9:01

Юная петербурженка обвинила мать в сексуальных домогательствах

9:01

Почти треть россиян пострадали от мобильных или интернет-преступлений

8:56

Изуродованные животными трупы мужчины и женщины нашли в заброшенном доме Петербурга

8:49

Совфед РФ научит журналистов правильно писать про наркотики

8:42

Ученые: Жители Земли увидят взрыв сверхновой звезды в 2020 году

8:41

Мутко назвал ложью заявления о госпрограмме поддержки допинга в России

8:30

Россия взаимодействует с турецкими коллегами по делу об убийстве посла Карлова

8:22

Глава Минприроды РФ одобрил договоренности о заморозке добычи нефти

8:20

Обама прослезился от своей собственной прощальной речи

8:17

«Алкогольные выходные» у мышей позволили объяснить обжорство после вечеринки

8:08

КНДР готовится к ядерной войне из-за давления США

8:07
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Физики из Британии подсчитали, за сколько времени зомби убьют человечество
Читать
Закрыть