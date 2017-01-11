Почти треть россиян пострадали от мобильных или интернет-преступлений

Москва, 11 января. Около трети россиян становились жертвами преступлений, связанных с сотовой связью или интернет-сервисами.

Больше всего население РФ (65%) опасается кражи денег с банковских карт и утечки персональной информации. Только 36% считают себя защищенными от подобных рисков. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Эксперты отметили, что 31% граждан хотя бы однажды в жизни сталкивались с мошенническими схемами, связанными с сотовой связью и интернет-сервисами.

Опрос ВЦИОМ был проведен 10-11 декабря. Специалисты изучили мнение россиян в 130 населенных пунктах 46 регионов.