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Ученые опровергли связь между ненастной погодой и ревматизмом
Технологии

Ученые опровергли связь между ненастной погодой и ревматизмом

Сегодня 9:08
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Ученые опровергли связь между ненастной погодой и ревматизмом

Сидней, 11 января. Ученые из Австралии, исследовав на протяжении длительного времени самочувствие 1300 пациентов, страдающих от артрита, ревматизма и болей в спине, пришли к выводу, что погода не оказывает никакого реального влияния на эти проблемы. По мнению исследователей, неприятные ощущения у ревматиков в сырую погоду — результат самовнушения.

«Вера, что боль и ненастная погода связаны, существует как минимум со времен Римской империи, — отметил профессор Института глобального здоровья в Сиднее Крис Махер. — Но наши исследования показывают, что люди фиксируют события, которые укладываются в уже устоявшуюся у них картину мира».

По словам ученого, человеческие существа очень чувствительны к внешним обстоятельствам — поэтому в те дни, когда холодно и дождливо, боли ощущаются очень отчетливо — а в вот в теплые и солнечные деньки, вызывающие ощущение радости, человек готов о них забыть.

Эксперимент, проведенный в Сиднее, полностью подтвердил эту точку зрения — при последовательном и детальном наблюдении оказалось, что боль в спине или ногах никак не зависит от похолодания.

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Валентин Меликов
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