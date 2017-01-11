Изуродованные животными трупы мужчины и женщины нашли в заброшенном доме Петербурга

Санкт-Петербург, 11 января. В заброшенном доме на Васильевском острове обнаружены трупы мужчины и женщины, объеденные животными. Об этом сообщает УМВД России по Василеостровскому району.

Как стало известно ФАН, в прошедший вторник в 12.50 на третьем этаже нежилого пятиэтажного дома по набережной реки Смоленки были найдены объеденные животными трупы мужчины на вид 45 лет и женщины на вид 35 лет.

В настоящее время трупы направлены в морг для установления причины смерти. Выясняются все обстоятельства произошедшего.