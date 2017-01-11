Ученые: Жители Земли увидят взрыв сверхновой звезды в 2020 году

В Избранное

Москва, 11 января. Земляне в 2022 году смогут увидеть взрыв сверхновой звезды.

По словам ученых, взорвется звезда, находящаяся в созвездии Лебедя.

Как рассказали британским СМИ исследователи, столкновение звезд уже произошло. Свет от взрыва еще не попал в пределы нашей солнечной системы. При взрыве высвободилась огромная энергия, благодаря которой световую вспышку увидят на Земле.

Ранее сообщалось, что ученые NASA впервые засняли взрыв звезды. Ученые смогли впервые увидеть в оптическом диапазоне вспышку сверхновой звезды. В Национальном управлении по воздухоплаванию и исследованию космического пространства рассказали, что это удалось специалистам из университета Нотр-Дам в американском штате Индиана благодаря орбитальному телескопу «Кеплер».