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Ученые: Жители Земли увидят взрыв сверхновой звезды в 2020 году
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    Ученые: Жители Земли увидят взрыв сверхновой звезды в 2020 году

    8:41  11 Января 2017
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    Ученые: Жители Земли увидят взрыв сверхновой звезды в 2020 году

    Москва, 11 января. Земляне в 2022 году смогут увидеть взрыв сверхновой звезды.

    По словам ученых, взорвется звезда, находящаяся в созвездии Лебедя.

    Как рассказали британским СМИ исследователи, столкновение звезд уже произошло. Свет от взрыва еще не попал в пределы нашей солнечной системы. При взрыве высвободилась огромная энергия, благодаря которой световую вспышку увидят на Земле.

    Ранее сообщалось, что ученые NASA впервые засняли взрыв звезды. Ученые смогли впервые увидеть в оптическом диапазоне вспышку сверхновой звезды. В Национальном управлении по воздухоплаванию и исследованию космического пространства рассказали, что это удалось специалистам из университета Нотр-Дам в американском штате Индиана благодаря орбитальному телескопу «Кеплер».

    Автор: Алия Шарафутдинова
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