Физики из Британии подсчитали, за сколько времени зомби убьют человечество

Лондон, 11 января. Студенты Ланкастерского университета в Великобритании выяснили, сколько времени нужно, чтобы убить все живое на Земле в случае зомби-апокалипсиса.

Согласно расчетам студентов, зомби уничтожат все человечество примерно за 100 дней. Однако останутся и выжившие — 300 человек. Правда, будущему они не помогут, поскольку у них практически не будет времени для того, чтобы возобновить популяцию на планете.

Научный работник кафедры физики и астрономии вуза Мервин Рой сообщил, что специфическая тема способна вызвать должный интерес у молодых студентов, подверженных просмотру сериалов и фильмов о зомби. По его словам, каждый год сотрудники кафедры просят студентов проводить занимательные опыты, результаты которых публикуются в журнале, который рассказывает о нестандартной физике.

По завершении исследования про заражение человечества в результате зомби-апокалипсиса студенты выяснили, что в реальности люди могут превосходно адаптироваться. Так, если людей обучить базовым знаниям о выживании, то они смогут убить всех зомби за неполные три года, а за последующие четверть века шаг за шагом восстановят популяцию.