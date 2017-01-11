Мутко назвал ложью заявления о госпрограмме поддержки допинга в России

Москва, 11 января. Вице-премьер Виталий Мутко назвал ложью заявления о государственной программе поддержки допинга в России.

По словам Мутко, «российский спорт — один из чистейших в мире». Он рассказал, что об этом свидетельствует работа UKAD на территории страны в 2016 году. Мутко напомнил, что организация сама планирует сбор проб, выбирает спортсменов, забирает пробы.

«Что мы с вами имеем по итогам 2016 года? 26 нарушений правил, 21 из них — это мельдоний, и всего 5 — нарушение правил. Задумайтесь. Где государственная программа?» — резюмировал он.

Как передает «Р-Спорт», Мутко назвал ложью заявления о поддержке допинга в стране.

Ранее Национальные антидопинговые организации 19 стран призвали отстранить спортсменов из России от соревнований и лишить страну всех международных турниров.