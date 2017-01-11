Совфед РФ научит журналистов правильно писать про наркотики

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Москва, 11 января. Представители Союза журналистов России направили обращение в Совет Федерации с просьбой разработать ясные и однозначные правила в области освещения в СМИ проблем наркомании. Журналисты уверены, что такие методические указания позволят более грамотно готовить материалы по данной проблеме — в рамках существующих экспертных оценок.

В настоящее время, считают представители антинаркотического сообщества, журналисты своими статьями зачастую способствуют пропаганде и распространению наркоугрозы среди населения.

В методичке по наркотикам для СМИ должны быть приведены сведения об воздействии и опасности, связанной с каждым наркотиком, а также точная статистическая, справочная и правовая информация вместе с контактными данными представителей экспертного сообщества — таким образом, журналисты при подготовке статей смогут опираться на подкрепленное экспертной оценкой мнение.