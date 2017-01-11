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Обама прослезился от своей собственной прощальной речи
Политика

Обама прослезился от своей собственной прощальной речи

Сегодня 8:17
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Обама прослезился от своей собственной прощальной речи

Вашингтон, 11 января. Действующий президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама прослезился во время своего последнего выступления перед американским народом. 

Как передает CNN, политик расчувствовался и ему пришлось воспользоваться платком.

Слушая как отец прощается с США как глава государства, также заплакала Малия Обама.

Ранее сообщалось, что Обама прощается с американцами в Чикаго. Через девять дней в Вашингтоне состоится церемония инаугурации, после которой полномочия главы государства перейдут к Дональду Трампу.

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Алия Шарафутдинова
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