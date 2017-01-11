Россия взаимодействует с турецкими коллегами по делу об убийстве посла Карлова

Москва, 11 января. Следственный комитет Российской Федерации активно взаимодействует с турецкими коллегами в рамках расследования убийства российского посла в Турции Андрея Карлова. Об этом в среду сообщил зампред СК России Игорь Краснов.

По его словам, в ходе расследования СКР совместно с оперативными службами проводит следственные действия на территории Турции вместе с коллегами из данной страны.

Он подчеркнул, что организаторы, заказчики и другие лица, замешанные в этом преступлении, также опасны, как и террорист, который выстрелил в посла. Краснов добавил, что убийца, которым был турецкий полицейский, стоял у Карлова за спиной, но главная цель СКР — найти того, кто мог стоять за спиной убийцы.

Напомним, как ранее сообщала Газета.Ru, российского посла Карлова застрелили 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в турецкой столице. Убийцу ликвидировали силовые службы.