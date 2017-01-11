Глава Минприроды РФ одобрил договоренности о заморозке добычи нефти

Москва, 11 января. Глава министерства природных ресурсов и экологии России Сергей Донской дал положительную оценку достигнутым в конце ноября договоренностям об ограничении на постоянном уровне количества добываемой в мире нефти. По оценкам министра, соглашение о заморозке уровня добычи нефти не станет на пути российской экономики.

Как утверждает глава Минприроды, излишки сырья в размере от одного до полутора миллионов баррелей сырой нефти в сутки могут быть скомпенсированы растущим спросом.

По словам Донского, передает Life.ru, заморозка объемов нефтедобычи будет способствовать росту нефтяных котировок — так, нефть Brent в перспективе может дорасти до уровня в 60–65 долларов за баррель, и позволит сбалансировать мировой нефтяной рынок.

Напомним, после продолжавшейся практически весь год дипломатической подготовки соглашение о заморозке объемов добываемой в мире нефти на постоянном уровне было достигнуто в конце ноября в ходе встречи представителей стран-членов ОПЕК в Вене.