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В правительстве РФ назвали «ущербным старцем» автора идеи о расширении санкций США
Политика

В правительстве РФ назвали «ущербным старцем» автора идеи о расширении санкций США

Сегодня 8:04
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В правительстве РФ назвали «ущербным старцем» автора идеи о расширении санкций США

Москва, 11 января. В правительстве России прокомментировали инициативу сенаторов США, среди которых есть Джон Маккейн, о расширении антироссийских санкций.

По словам пресс-секретаря премьер-министра РФ Натальи Тимаковой, более разумным планом действий было бы восстановление экономических связей между странами.

Она отметила, что Маккейн — не тот человек, который определяет вектор отношений Вашингтона и Москвы. «Жаль, что именно такие ущербные политические старцы пытаются навязать свою позицию американскому народу», — резюмировала она. По мнению пресс-секретаря, иногда необходимо проявить мудрость и вовремя уйти.

Тимакова также подчеркнула, что сенаторам следует подумать о возобновлении экономических отношении с Россией.

Как писало URA.RU, сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн, а также сенаторы-демократы Бен Кардин и Роберт Менендес выступили с инициативой о введении новых санкций против России в ответ на якобы вмешательства в американские выборы.

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Алия Шарафутдинова
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