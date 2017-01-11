Лукас построит музей «Звездных войн» в Лос-Анджелесе

Вашингтон, 11 января. Джордж Лукас планирует построить в Лос-Анджелесе музей «Звездных войн» за $ 1,5 млрд. Об этом в микроблоге Twitter объявил мэр города Эрик Гарсетти.

«Мы очень рады получить этот удивительный музей, который создаст тысячи новых рабочих мест», — говорится в сообщении Гарсетти.

По данным газеты Los Angelis Times, Лукас планирует потратить на проект 1,5 млрд долларов, что составляет треть его состояния. Ранее СМИ сообщали, что режиссер легендарной кино-саги стал самой богатой знаменитостью США с рекордным состоянием в 4,6 млрд долларов.

В музее Джордж Лукас планирует выставить личную коллекцию предметов, собранную во время съемок нескольких частей «Звездных войн». Среди экспонатов поклонники космической эпопеи смогут увидеть оригинальную маску главного антагониста кино-саги лорда Дарта Вейдера и несколько работ известного художника Нормана Роквелла.

Музей планируют построить в южной части Лос-Анджелеса, в районе Экспо-парка.