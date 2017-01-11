FAN-TV Лента новостей
Лукас построит музей «Звездных войн» в Лос-Анджелесе
Общество

Лукас построит музей «Звездных войн» в Лос-Анджелесе

Сегодня 8:01
91

Лукас построит музей «Звездных войн» в Лос-Анджелесе

Вашингтон, 11 января. Джордж Лукас планирует построить в Лос-Анджелесе музей «Звездных войн» за $ 1,5 млрд. Об этом в микроблоге Twitter объявил мэр города Эрик Гарсетти.

«Мы очень рады получить этот удивительный музей, который создаст тысячи новых рабочих мест», — говорится в сообщении Гарсетти.

По данным газеты Los Angelis Times, Лукас планирует потратить на проект 1,5 млрд долларов, что составляет треть его состояния. Ранее СМИ сообщали, что режиссер легендарной кино-саги стал самой богатой знаменитостью США с рекордным состоянием в 4,6 млрд долларов.

В музее Джордж Лукас планирует выставить личную коллекцию предметов, собранную во время съемок нескольких частей «Звездных войн». Среди экспонатов поклонники космической эпопеи смогут увидеть оригинальную маску главного антагониста кино-саги лорда Дарта Вейдера и несколько работ известного художника Нормана Роквелла.

Музей планируют построить в южной части Лос-Анджелеса, в районе Экспо-парка.

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Новости Новороссии: Горловка под огнем, новый конфуз ВСУ, в ДНР появится памятник Доктору Лизе

Сегодня 10:35
181

Сирия сегодня: Маккейн хочет пресекать действия ВКС РФ, США прокололись с ИГИЛ

Сегодня 9:59
387

ЦРУ обвиняет Путина, потому что недооценивает роль социальных масс-медиа

Сегодня 9:34
470

Сирия новости 11 января 07:00: четыре Су-25 ВКС РФ прибыли на авиабазу «Хмеймим», САА начинает наступление на востоке Алеппо

Сегодня 7:00
864

Сирия новости 10 января 22:30: спецназ США ликвидировал «министра финансов» ИГ в Дейр эз-Зоре, тысячи беженцев остались без крова в Эль-Кунейтре

Вчера 22:30
592
Показать еще
Прямая трансляция

Пятьдесят оттенков Петербурга: Юрий Шевчук как способ победить серость. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Польский министр рассказал о дипломатических связях с выдуманной страной

11:03

Директор «Тодеса» перепугал москвичей, устроив стрельбу из автомата Калашникова

11:00

Савченко скорректировала списки пленных в зоне АТО в Донбассе

10:59

Тренер Емельяненко раскрыл детали подготовки к бою с Митрионом

10:53

Донецк, Горловка и Ясиноватая попали под танковый обстрел ВСУ

10:50

Стало известно, почему мужчина бросил под поезд узбека в петербургском метро

10:47

Под Алеппо ВКС РФ и ВВС Сирии нанесли серию авиаударов по боевикам

10:46

Противно смотреть: ЛДПР попросит Госдуму разобраться с «новогодними огоньками»

10:46

Российских журналистов научат правильно писать о проблеме наркотиков

10:43

Володин назвал условие, при котором возможно участие РФ в работе ПАСЕ

10:40

Вашингтон обвинил Москву в «предательстве американских интересов»

10:38

Новости Новороссии: Горловка под огнем, новый конфуз ВСУ, в ДНР появится памятник Доктору Лизе

10:35
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Польский министр рассказал о дипломатических связях с выдуманной страной
Читать
Закрыть