«Алкогольные выходные» у мышей позволили объяснить обжорство после вечеринки

Лондон, 11 января. Исследования, проведенные учеными из Великобритании, позволили выяснить глубинный физиологический механизм, лежащий в основе известного явления — неуемного аппетита после обильных алкогольных возлияний. Проведенные на мышах эксперименты подтвердили статус алкоголя в качестве аперитива перед обильным обедом.

В качестве объектов эксперимента использовались мыши, которым устроили «алкогольные выходные» — в течение трех дней каждый из участвующих в эксперименте грызунов получил 18 стандартных единиц алкоголя, то есть примерно две бутылки вина. Ученые немедленно отметили повышение аппетита у грызунов по сравнению с контрольной группой.

В работе, опубликованной научным журналом Nature Communications, британские ученые отмечают, что в головном мозгу «подгулявших» мышей резко увеличилось производство нейропептида AgRP — сильного стимулятора аппетита. Есть основания полагать, что подобный же процесс происходит при употреблении алкоголя в человеческом мозге.

Таким образом, алкогольные напитки не только сами по себе достаточно калорийны, но еще и провоцируют на потребление большего количества пищи.