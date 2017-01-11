КНДР готовится к ядерной войне из-за давления США

Пхеньян, 11 января. Напряженная атмосфера, которая правит на Корейском полуострове, в любое время может перерасти в реальную ядерную войну. Таким мнением поделился заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рен на заседании Совбеза организации.

По его словам, на Корейском полуострове в настоящее время царит сильнейшая напряженность, и никто не в курсе, в какой момент случится ядерная война по причине маневров, которые проводит Вашингтон и его сторонники для того, чтобы задушить КНДР при помощи неслыханной политической, военной и экономической изоляции и давления.

Он также подчеркнул, что США размещают в регионе системы противоракетной обороны, однако все попытки КНДР обратить внимание СБ ООН к тому, что происходит, ни к чему не приводят. Ким Ин Рен заявил, что в данной ситуации Пхеньяну только остается одно — подготовить ядерное оружие для защиты от регулярных угроз со стороны США, которые начались более 60 лет назад.

Как ранее сообщала Газета.Ru, южнокорейское руководство отказалось от предложения Вашингтона и Токио о проведении трехсторонних учений ВМС, направленных на отработку действий против подводных лодок КНДР.