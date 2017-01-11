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Honda отзывает 772 тысяч автомобилей в США из-за подушек безопасности
Экономика

Honda отзывает 772 тысяч автомобилей в США из-за подушек безопасности

Сегодня 7:45
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Honda отзывает 772 тысяч автомобилей в США из-за подушек безопасности

Москва, 11 января. Японский концерн Honda отзывает 772 тысяч автомобилей марок Honda и Acura в США из-за неисправных подушек безопасности.

Как пишет Associated Press, бракованные детали производились фирмой Takata.

Отмечается, что будут отозваны модели Honda Accord 2008-2012 годов выпуска, Honda Civic 2006-2011 годов, Honda Fit 2007-2012 годов и Honda Insight 2010-2012 годов.

Напомним, подушки безопасности, произведенные японской компании Takata оказались в центре скандала в 2014 году.

При авариях они не всегда раскрывались правильно, а также могли «выстрелить» в водителя и пассажиров кусочками металла. Из-за этого фактора погибли 11 человек.

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Алия Шарафутдинова
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