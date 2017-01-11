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Тиллерсон расскажет сенату США о российской угрозе
Политика

Тиллерсон расскажет сенату США о российской угрозе

Сегодня 7:40
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Тиллерсон расскажет сенату США о российской угрозе

Вашингтон, 11 января. Рекс Тиллерсон считает Россию одним из главных вызовов Соединенным Штатам и обвиняет Москву в игнорировании интересов Вашингтона. Об этом говорится в докладе кандидата на пост госсекретаря США, который Тиллерсон зачитает 11 января на посвященном утверждению его кандидатуры слушании в сенате, документ опубликован на сайте газеты The Washington Post.

Тиллерсон поместил Россию на второе место среди главных вызовов для США. Более серьезным вызовом будущий глава Госдепа считает лишь Китай. По словам Тиллерсона, в погоне за местом на глобальной карте Россия игнорирует американские интересы на международной арене.

«Недавние действия России, когда она завоевывала уважение и место на глобальной арене, игнорировали американские интересы», — сказал Тиллерсон.

Также кандидат на пост госсекретаря США признал Россию угрозой для союзников Вашингтона по НАТО. В  докладе говорится, что Соединенные Штаты останутся привержены своим обязательствам перед участниками альянса.

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Алексей Громов
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