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Мой лучший выбор: Обама назвал Байдена своим братом
Весь мир

Мой лучший выбор: Обама назвал Байдена своим братом

Сегодня 7:45
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Мой лучший выбор: Обама назвал Байдена своим братом

Вашингтон, 11 января. В заключительной речи действующий президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама назвал вице-президента Джо Байдена своим братом. Об этом сообщает Associated Press.

По его словам, Байден был первым выбором, который Обама сделал после вступления в должность лидера страны, отметив, что данный выбор был лучшим. Обама пояснил, что не только лишь потому, что вице-Байден был прекрасным вице-президентом, однако и потому, что у него (Обамы — Прим.ред.) теперь есть брат.

Действующий лидер США также поблагодарил свою жену Мишель, от которой не отставали фотокорреспонденты и весь зал приветствовал аплодисментами.

Напомним, как ранее сообщала Газета.Ru, Обама покинет свой пост в следующую пятницу, 20 января, когда состоится инаугурация избранного президента США от республиканцев Дональда Трампа.

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Дана Балан
#барак обама #сша
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