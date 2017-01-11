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СК РФ арестовал 15 объектов недвижимости Улюкаева
Общество

СК РФ арестовал 15 объектов недвижимости Улюкаева

Сегодня 7:35
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СК РФ арестовал 15 объектов недвижимости Улюкаева и в картину

Москва, 11 января. Следственный комитет России арестовал 15 объектов недвижимости и средства, принадлежащие бывшему министру экономического развития страны Алексею Улюкаеву.

Арестовано имущество на сумму не менее 564 миллиона рублей. 

Как рассказал зампредседателя СКР Игорь Краснов, экс-министр останется под домашним арестом до 15 мая.

Напомним, Улюкаева обвиняют в получении взятки в размере двух миллионов долларов, которую он просил в рамках сделки по «Роснефти». Адвокат Улюкаева сообщила о допросе водителя, врачей и понятых как свидетелей. 

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Алия Шарафутдинова
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