СК РФ арестовал 15 объектов недвижимости Улюкаева

Москва, 11 января. Следственный комитет России арестовал 15 объектов недвижимости и средства, принадлежащие бывшему министру экономического развития страны Алексею Улюкаеву.

Арестовано имущество на сумму не менее 564 миллиона рублей.

Как рассказал зампредседателя СКР Игорь Краснов, экс-министр останется под домашним арестом до 15 мая.

Напомним, Улюкаева обвиняют в получении взятки в размере двух миллионов долларов, которую он просил в рамках сделки по «Роснефти». Адвокат Улюкаева сообщила о допросе водителя, врачей и понятых как свидетелей.