Ученые рассказали, чем глобальное потепление опасно для насекомых

Нью-Йорк, 11 января. Отрицательное влияние глобального потепления распространяется на все элементы биологического и экологического равновесия на Земле. Ученые выяснили, что повышение температуры на планете способно привести к катастрофическим последствиям для популяций насекомых, играющих очень важную роль в пищевых цепочках.

Биологи использовали для опытов несколько популяций плодовых мушек — дрозофил — обитающих в Швеции и Испании. Выяснилось, что повышение температуры на 5,5 градусов против обычного в течение всего 10 дней наносит непоправимый ущерб репродуктивным способностям этих насекомых — причем представители северных популяций справляются с жарой хуже, чем южные мушки. Результаты экспериментов ученые намерены подтвердить с помощью других насекомых.

Как отмечают биологи, опубликовавшие результаты своей работы в журнале Journal of Evolutionary Biology, даже незначительные изменения в популяции таких насекомых, как плодовые мушки, способны привести к далеко идущим экологическим последствиям, оказывая влияние на всю экосистему.