Стиль недостоверности: WikiLeaks опроверг сообщения о компромате на Трампа

Вашингтон, 11 января. Стилистика опубликованного «доклада» о якобы имеющегося у ФСБ «компромата» на Дональда Трампа заставляет усомниться в существовании в природе злополучного досье.

«35-страничный файл, опубликованный BuzzFeed по поводу Трампа, не является докладом разведки. Стиль, факты и даты не демонстрируют никакой достоверности», — значится в сообщении WikiLeaks в сервисе микроблогов Twitter.

Напомним, что новость о том, что у российских специальных служб есть некое досье на избранного президента США, появилась в эфире телеканала CNN. Чуть позже интимными подробностями о «компромате» поделился портал BuzzFeed.

Трамп, в свою очередь, прокомментировал сообщения на тему в своем аккаунте в Twitter, заявив, что все появившееся не больше, чем фейк и напоминает ему «политическую охоту на ведьм».