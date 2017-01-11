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Захарова рассказала, за сколько Обама может уничтожить мир
Политика

Захарова рассказала, за сколько Обама может уничтожить мир

Сегодня 7:17
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Захарова рассказала, за сколько Обама может уничтожить мир

Москва, 11 января. Мария Захарова заявила о возможных катастрофических последствиях последних девяти дней президентства Обамы. О своих опасениях официальный представитель МИД России написала на страничке в Facebook.

Захарова напомнила о последних, внешнеполитических инициативах уходящей администрации Белого дома: «поставки ПЗРК сирийским головорезам», новые антироссийские санкции и другие бессмысленные но «вредоносные действия». В завершение записи официальный представитель МИД России предупредила о возможных последствиях непродуманных действий.

 «Бог сотворил мир за семь дней. У администрации Обамы на два дня больше, чтобы его разрушить», — высказала свои опасения Захарова.

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