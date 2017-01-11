Захарова рассказала, за сколько Обама может уничтожить мир

Москва, 11 января. Мария Захарова заявила о возможных катастрофических последствиях последних девяти дней президентства Обамы. О своих опасениях официальный представитель МИД России написала на страничке в Facebook.

Захарова напомнила о последних, внешнеполитических инициативах уходящей администрации Белого дома: «поставки ПЗРК сирийским головорезам», новые антироссийские санкции и другие бессмысленные но «вредоносные действия». В завершение записи официальный представитель МИД России предупредила о возможных последствиях непродуманных действий.