Мутко призвал антидопинговые организации собирать мочу, а не лезть в политику

Москва, 11 января. Собирать мочу, а не вмешиваться в политику призвал Виталий Мутко международные антидопинговые организации. По словам российского вице-премьера, вопросами политики пусть занимаются в МОКе и международных федерациях.

«Сегодня те люди, которые должны анализировать мочу, начинают давить на тех людей, которые принимают политические решения», — приводит слова заместителя председателя Кабмина РФ URA.RU.

При этом Мутко отметил, что Россия, несмотря на всю развернувшуюся в мире истерию на тему, ведет себя весьма сдержанно и корректно, хотя стране стоит начать судится из-за постоянных «допинговых скандалов».

