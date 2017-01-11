Керри признал, что США натравили ИГ на Асада — СМИ

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Вашингтон, 11 января. Уходящая в отставку американская администрация во главе с президентом Обамой и главой Госдепартамента Джоном Керри поддерживала распространение и усиление террористов «Исламского государства»* в надежде на то, что президент Сирии Башар Асад согласится на условия Вашингтона. Такие сведения распространила газета The Washington Times, ссылаясь на аудиозаписи заявлений Джона Керри, попавшие в СМИ.

«Россия пришла в Сирию из-за того, что группировка ИГ* становилась сильнее, — произносит на записи Керри. — «Исламское государство» угрожало возможностью пойти в Дамаск и так далее. Мы следили за этим. Мы видели, что ИГ набирает силу, и мы думали, что Асад находился под угрозой».

По данным издания, эти слова прозвучали в конце сентября во время разговора с сирийскими активистами на полях Генассамблеи ООН. Те же данные были опубликованы на WikiLeaks, датированные октябрем прошлого года.

Ранее, напомним, СМИ неоднократно публиковали свидетельства поддержки «Исламского государства» (террористическая группировка запрещена в РФ) со стороны администрации США.

* Организация запрещена на территории РФ.