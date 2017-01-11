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Стали известны интимные подробности «компромата» ФСБ на Трампа
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Стали известны интимные подробности «компромата» ФСБ на Трампа

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Стали известны интимные подробности «компромата» ФСБ на Трампа

Вашингтон, 11 января. Якобы имеющийся у ФСБ «компромат» на Дональда Трампа, как оказалось, содержит весьма интимные детали из прошлой жизни избранного президента США. Об этом информирует портал BuzzFeed.

Согласно новым подробностям, речь идет о событиях четырехлетней давности, в ходе визита миллиардера в Москву в 2013-м году. Тогда Трамп остановился в президентском номере отеля Ritz Carlton, где якобы развлекался с проститутками.

По сведениям BuzzFeed, номер был нашпигован специальной техникой: российские спецслужбы наблюдали за действиями Трампа при помощи множества скрытых камер и микрофонов. 

Напомним, что избранный президент США, в свою очередь, назвал появившиеся в СМИ сообщения о якобы наличии  у ФСБ на него компромата не более чем «политической охотой на ведьм».
 

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Алексей Громов
#дональд трамп
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