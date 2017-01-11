Ученые разделили лекарства на мужские и женские

Лос-Анджелес, 11 января. Ученые предложили разрабатывать лекарства для мужчин и женщин отдельно.

Медики из Калифорнии провели исследование воздействия некоторых видов лекарственных препаратов на мужчин и женщин. Ученых интересовала гормональная реакция организма на те или иные лекарства. В ходе экспериментов выяснилось, что некоторые препараты действительно по-разному влияют на мужской и женский организм.

Особенно сильные различия в воздействии на представителей разных полов показывали обезболивающие и антидепрессанты. Медики связали полученный результат с тем фактом, что лекарственные препараты именно этих групп чаще всего вызывают гормональную реакцию. По мнению ученых, выводы их исследования должны помочь в создании более эффективных и безопасных лекарств.