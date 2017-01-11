Ученые рассказали, почему лысые мужчины привлекают женщин

Флорида, 11 января. Лысые мужчины, как более образованные и социально зрелые, а значит — в какой-то степени умиротворенные и не угрожающие доминированию, все больше и больше привлекают представительниц прекрасного пола.

Результаты исследования, согласно которым полысевшие по естественным причинам мужчины обладают большей привлекательностью, нежели обладатели густых шевелюр, опубликовали американские ученые.

Как оказалось, женщины воспринимают облысение у представителей сильного пола, как знак умиротворения, развития милых качеств, а также отсутствие угрозы доминирования, и поэтому более привлекательны.



