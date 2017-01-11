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Сирия новости 11 января 07:00: четыре Су-25 ВКС РФ прибыли на авиабазу «Хмеймим», САА начинает наступление на востоке Алеппо
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Сирия новости 11 января 07:00: четыре Су-25 ВКС РФ прибыли на авиабазу «Хмеймим», САА начинает наступление на востоке Алеппо

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Сирия новости 11 января 07:00: четыре Су-25 ВКС РФ прибыли на авиабазу «Хмеймим», САА начинает наступление на востоке Алеппо

Сирия, 11 января. На авиабазу «Хмеймим» прибыли четыре Су-25 ВКС РФ, армия правительства Сирии начинает масштабное наступление на востоке Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouk).

Провинция Дамаск

ВКС РФ нанесли около 15 авиаударов в Вади Барада за прошедшие сутки, поддержав операцию САА в этом районе.

Продолжаются столкновения между правительственной армией и боевиками в Восточной Гуте. Освобождено более 50% города Хазрама.

Боевики отказываются сдавать города на юге Дамаска.

Провинция Латакия

Четыре Су-25 ВКС РФ прибыли на авиабазу «Хмеймим».

Провинция Алеппо

САА начинает масштабное наступление на востоке Алеппо. Несколько авиаударов нанесено в четырех районах в сельской местности.

ВВС Сирии нанесли более 20 авиаударов по позициям террористов «Исламского государства»* на востоке Алеппо, в том числе в южном Аль-Бабе.

Террористам «Исламского государства» удалось отбить атаку ССА** на востоке Аль-Баба. Турецкие войска атакуют позиции боевиков «Исламского государства» с востока.

Правительственные войска произвели несколько артиллерийских ударов по позициям боевиков в деревне Маарат аль-Артик в западном пригороде Алеппо.

Армия правительства Сирии обнаружила большой склад химикатов, ранее принадлежавший боевикам.

Произошел взрыв склада боеприпасов САА в деревне Башкой в северном пригороде Алеппо. О пострадавших не сообщается.

Сирия новости 11 января 07:00: четыре Су-25 ВКС РФ прибыли на авиабазу «Хмеймим», САА начинает наступление на востоке Алеппо

Провинция Хомс

САА контратаковала позиции террористов «Исламского государства» у авиабазы Т4. Ликвидированы 15 террористов, семь вооруженных пикапов и БМП.

Три боевика погибли, 10 госпитализированы после того, как один из членов «Джебхат Фатех аль-Шам»*** отравил еду соратников в городе Дейр Фул на севере провинции.

В результате боев между ССА и «Исламским государством» в районе Джалегм в восточном пригороде Хомса несколько боевиков ССА убиты, многие ранены.

ВВС коалиции уничтожили два оружейных склада террористов «Исламского государства» в окрестностях Пальмиры.

Провинция Дейр эз-Зор

Армия правительства Сирии нанесла несколько ударов по скоплениям и путям передвижения террористов «Исламского государства» в пригороде Дейр эз-Зора. Террористы несут потери.

САА предотвратила теракт с использованием заминированной машины в квартале ар-Рашдия в городе Дейр эз-Зор.

Террористы «Исламского государства» произвели несколько обстрелов в городе Дейр эз-Зор. Множество убитых и раненых среди мирных жителей.

Авиаударом коалиции была уничтожена нефтяная вышка террористов «Исламского государства».

Провинция Идлиб

Министерство обороны России сообщило, что в результате авиаудара ВВС коалиции 3 января погибли более 20 мирных жителей.

Провинция Ракка

Террористы «Исламского государства» пытаются отбить потерянные территории у SDF**** в деревне Джаабар. Сообщается, что SDF удалось отразить атаку.

Боевики «Исламского государства» убили более 70 курдских бойцов на западе Ракки.

SDF освободили от террористов «Исламского государства» деревни Джиб Шайр, Талиль и Сарьян на севере Ракки, а также несколько ферм в их окрестностях.

ВВС коалиции нанесли 12 авиаударов по позициям террористов «Исламского государства» в районе ар-Ракки и у Айн Исы. Уничтожено как минимум шесть террористов и три автомобиля «Исламского государства», а также повреждены их укрепления, линии снабжения и мост.

Ирак

Полиция Ирака захватила вербовочный центр «Исламского государства» на западе Мосула.

Войска Ирака освободили район аль-Сукар и аль-Дубат, вернули контроль над больницей аль-Салам, захватили большое количество оружия террористов и заняли оборону восточного берега реки Тигр.

Сирия новости 11 января 07:00: четыре Су-25 ВКС РФ прибыли на авиабазу «Хмеймим», САА начинает наступление на востоке Алеппо

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Алексей Громов
#сирия
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