Ученые нашли новый способ лечения мужского бесплодия

Вашингтон, 11 января. Основанная на стволовых клетках технология способна излечить врожденное мужское бесплодие.

Медики из США научились создавать стволовые клетки на основе клеток соединительной ткани кожи мужчины. Полученные образцы ученые используют для создания жизнеспособных сперматозоидов, которые в будущем позволят мужчинам с врожденным бесплодием завести собственных детей.

Сообщается, что разработка уже находится на стадии экспериментов на добровольцах. Если технология окажется успешной, медики помощью надеются с ее лечить даже такие формы мужской бесплотности, при которых не помогают препараты для активизации сперматозоидов.