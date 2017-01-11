Обама предсказал разгром ИГИЛ

Чикаго, 11 января. Запрещенная в России группировка ИГИЛ будет рано или поздно разгромлена. Барак Обама в прощальной речи на посту президента США пригрозил всем, угрожающим безопасности Соединенных Штатов.

«Исламское государство» будет разгромлено, и никто, кто угрожает Америке, не будет в безопасности», — заявил присутствующим в зале уходящий президент США. Кроме того, по словам Обамы, за восемь лет нахождения его у власти американские специальные службы «ликвидировали 10 десятки тысяч террористов».

«Глобальная коалиция по борьбе с ИГ, которую мы возглавляем, убрала лидеров боевиков и забрала около половины их территории», — резюмировал Барак Обама во время прощальной речи в Чикаго.