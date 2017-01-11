Обама рассказал о разделяющем американское общество расизме

Вашингтон, 11 января. Барак Обама признал, что раса остается мощным разделяющим американское общество фактором. Об этом президент США заявил, выступая с прощальной речью в Чикаго.

По словам Обамы, разговоры о «пост-расовой Америке», которые велись после его избрании президентом США, оказались преждевременными, и в американском обществе раса остается мощной разделяющей силой.

«Эта концепция, какими бы хорошими намерениями она не руководствовалась, никогда не была реалистичной. Ведь раса остается мощной и часто разделяющей силой в нашем обществе», — сказал Обама.

Президент отметил, что отношения между расами в США стали лучше, чем 10 или 20 лет назад. Но американскому обществу все еще есть над чем работать.

Напомним, Барак Обама стал первым в истории США президентом афроамериканского происхождения. Однако именно во время его президентства межрасовые конфликты в стране приобрели наиболее острые за долгие годы формы.