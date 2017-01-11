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Дело о «боярышнике» стоило должности замминистру Иркутской области
Россия

Дело о «боярышнике» стоило должности замминистру Иркутской области

Сегодня 6:20
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Дело о «боярышнике» стоило должности замминистру Иркутской области

Иркутск, 11 января. Заместитель министра имущественных отношений правительства Иркутской области Евгения Нефедова времена отстранена от занимаемой должности. Ходатайство прокуратуры удовлетворил суд Свердловского района областного центра.

Как уточняется, принятая мера объясняется тем, что Нефедова, находясь при исполнении, могла бы препятствовать следствию ввиду того, что на данный момент изъяты не все документы по делу о «боярышнике».

По версии следствия, чиновница в свое время могла расторгнуть договор аренды с хозяином павильона, где продавался «Боярышник», однако Нефедова ограничивалась лишь предупреждениями.

Напомним, что в Иркутской области от отравления контрафактом скончались 76 человек, еще 123 — пострадали. В медучреждениях региона до сих пор находятся трое, употреблявших жидкость.


 

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Алексей Громов
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