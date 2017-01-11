Тиллерсон назвал Россию одним из самых серьезных вызовов США

Вашингтон, 11 января. Россия названа одним из самых серьезных вызовов США, игнорируя на международной арене интересы Соединенных Штатов. Об этом говорится в докладе Рекса Тиллерсона, выдвинутого Трампом на должность Государственного секретаря.

Как сообщает Washington Post, в документе, который представлен сенаторам в преддверии рассмотрения кандидатуры Тиллерсона, России отведена вторая строчка в списке вызовов США.

На первом месте доклада — Китай, «экономическая мощь которого на международной арене привела в одинаковой степени к сотрудничеству и соперничеству». После КНР и РФ, потенциальный глава Госдепа упоминает радикальный ислам и его угрозы.

Завершают ТОП-5 вызовов США по версии экс-главы Exxon Mobil Иран и Северная Корея, которые «представляют серьезную угрозу миру из-за их отказа соответствовать международным нормам».