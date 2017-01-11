Обама рассказал, чем гордится больше всего в жизни

Чикаго, 11 января. Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама в рамках последнего публичного выступления назвал свой главный повод для гордости.

По словам действующего американского лидера, самым главным достижением в его жизни являются его дочери. Он отметил, что несмотря на сложные обстоятельства, в которых дети росли, они превратились в красивых и умных девушек.

Напомним, сегодня президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама выступил в Чикаго с последней публичной речью. Через девять дней он передаст свои полномочия Дональду Трампу, которого в ноябре прошлого года американцы выбрали новым главой государства.