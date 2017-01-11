Без шума и пыли: Обама пообещал Трампу «гладкую» передачу власти

Вашингтон, 11 января. Барак Обама заявил, что обеспечит максимально «гладкую» передачу власти избранному президенту США Дональду Трампу. Громкое обещание действующий глава Соединенных Штатов дал, зачитывая прощальную речь в Чикаго.

Барак Обама заявил, что обязался перед Дональдом Трампа обеспечить настолько гладкую передачу власти, насколько это возможно. При этом президент отметил, что ранее также поступил его предшественник в белом доме Джордж Буш.

«Через десять дней мир увидит отличительную особенность нашей демократии: мирную передачу власти от одного свободно избранного президента другому», — заявил Барак Обама.

Примечательно, что на словах о передаче власти Дональду Трампу публика неодобрительно загудела. Но Барак Обама призвал собравшихся успокоиться.