Обама назвал Россию и Китай главными соперниками США в мире

Чикаго, 11 января. Российская Федерация и Китайская Народная Республика были названы главными соперниками Соединенных Штатов Америки в мире. Об этом сказал Барак Обама в прощальной речи на посту президента в Чикаго.

При этом, по мнению уходящего американского лидера, РФ и КНР «не могут сравниться с США». «У них нет такого, как у нас, влияния в мире! Главное — не отказываться от того, что мы отстаиваем», — заявил Барак Обама, выступая перед своими поклонниками.

Напомним, что с последней большой прощальной речью 44-й президент США выступает в Чикаго. Уже 20 января в должность вступит 45-й президент — республиканец Дональд Трамп.