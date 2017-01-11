Опубликован список погибших в ДТП с участием скорой на Сахалине

Южно-Сахалинск, 11 января. Появились списки погибших и получивших травмы в ДТП с участием машины скорой помощи, которое произошло сегодня утром в Сахалинской области.

Среди погибших значатся водитель кареты скорой помощи Белоусов А. В. и водитель грузовика Обухов А. С. Также в аварии погибли пациент Губриенко Н. В., и пациентка Иванова Т. Н., которых везла скорая. И сопровождающая одного из больных родственница Губриенко Л. К.

После ДТП была доставлена в больницу ехавшая в карете скорой помощи медсестра Баранова О. И., продолжает список пострадавших издание Life. Еще один участник аварии, водитель другого грузового автомобиля Киреев О.Н. отказался от госпитализации.

Напомним, ранее стало известно, что губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко взял расследование причин ДТП под личный контроль и уже выехал на место аварии в Макаровский район Сахалинской области.