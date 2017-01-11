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Трамп назвал «охотой на ведьм» новости о компромате на него
Весь мир

Трамп назвал «охотой на ведьм» новости о компромате на него

Сегодня 5:41
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Трамп назвал «охотой на ведьм» новости о компромате на него

Нью-Йорк, 11 января. «Охотой на ведьм» назвал Дональд Трамп появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что у российских специальных служб якобы есть некий компромат на миллиардера.

«Фейковые новости — абсолютная политическая охота на ведьм!», — коротко, даже не используя отведенных 140 знаков, но емко написал в своем аккаунте в Twitter избранный президент США, таким образом комментируя подозрения американских спецслужб, о которых рассказал CNN.

Напомним, что американский телеканал поведал своим зрителям о том, что у ФСБ есть якобы некое секретное досье на Дональда Трампа, пока еще, правда, не опубликованное. При этом российские спецслужбы также имеют компромат на Хиллари Клинтон, и как раз часть его была представлена общественности.

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Алексей Громов
#дональд трамп
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Опубликован список погибших в ДТП с участием скорой на Сахалине
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