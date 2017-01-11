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Ученые выяснили, каким образом влияет на мозг изучение новых языков
Технологии

Ученые выяснили, каким образом влияет на мозг изучение новых языков

Сегодня 5:27
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Ученые выяснили, каким образом влияет на мозг изучение новых языков

Монреаль, 11 января. Канадские ученые в ходе очередных исследований выяснили, что люди, владеющие и постоянно упражняющиеся в разговоре на двух языках, могут выполнять поставленные задачи более эффективно.

Дело в том, говорят исследователи, что при постоянном использовании более чем одного языка в обиходе, в мозгу человека возникают особые сети, которые, помимо прочего, позволяют использовать его возможности куда более эффективно.

Благодаря новым особым сетям, людям проще концентрироваться на выполнении большего количества задач, при этом, не отвлекаясь на другие сторонние раздражители. В итоге, ресурсы мозга не только экономятся, но и используются более эффективным способом.

Добавим, что исследования и научные эксперименты проводились на двух группах пожилых людей, одна из которых владела одним языком, а другая — двумя и более.

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Алексей Громов
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