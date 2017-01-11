Обама прощается с американцами в Чикаго

Чикаго, 11 января. Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама выступает с прощальной речью в Чикаго.

Данная речь станет для Обамы последним публичным выступлением в качестве главы государства. Через девять дней в Вашингтоне состоится церемония инаугурации, после которой полномочия перейдут к Дональду Трампу.

В начале выступления Обама напомнил, как на протяжении столетий американцы боролись за свои права. Он отметил, что Соединенные Штаты Америки продолжат бороться за права человека по всему миру.

Напомним, в ноябре прошлого года в Соединенных Штатах Америки состоялись выборы президента, победу в которых одержал миллиардер Дональд Трамп.