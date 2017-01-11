FAN-TV Лента новостей
Обама прощается с американцами в Чикаго
Весь мир

Обама прощается с американцами в Чикаго

Сегодня 5:23
54

Обама прощается с американцами в Чикаго

Чикаго, 11 января. Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама выступает с прощальной речью в Чикаго.

Данная речь станет для Обамы последним публичным выступлением в качестве главы государства. Через девять дней в Вашингтоне состоится церемония инаугурации, после которой полномочия перейдут к Дональду Трампу.

В начале выступления Обама напомнил, как на протяжении столетий американцы боролись за свои права. Он отметил, что Соединенные Штаты Америки продолжат бороться за права человека по всему миру.

Напомним, в ноябре прошлого года в Соединенных Штатах Америки состоялись выборы президента, победу в которых одержал миллиардер Дональд Трамп.

комментарии
Настасья Шеркунова
#барак обама
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 10 января 22:30: спецназ США ликвидировал «министра финансов» ИГ в Дейр эз-Зоре, тысячи беженцев остались без крова в Эль-Кунейтре

Вчера 22:30
361

ФАН публикует видео взрыва, унесшего жизнь врача в сирийском городе Эль-Камышлы

Вчера 20:20
286

Сирия новости 10 января 19:30: кровопролитные бои идут в провинции Дамаск, «Демократические силы Сирии» одерживают очередную победу над ИГ в Ракке

Вчера 19:30
1070

Невероятный цинизм: «Открытая Россия» поглумилась над самоубийствами россиян

Вчера 19:27
896

Пятьдесят оттенков Петербурга: Юрий Шевчук как способ победить серость. ФАН-ТВ

Вчера 19:21
248
Показать еще
Прямая трансляция

Пятьдесят оттенков Петербурга: Юрий Шевчук как способ победить серость. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Названа сумма арестованного имущества Улюкаева

5:07

Сенат США предлагает ввести санкции за участие в приватизации в России

5:01

Китай запретил Pokemon Go из-за угрозы социальной безопасности

4:50

Быть или не быть: Обама пока не принял решения насчет санкций в отношении России

4:48

Цена отмены санкций: эксперт предположил, какие условия выдвинет Трамп

4:34

Астрономы раскрыли еще одну тайну Плутона

4:32

Появились подробности жуткого ДТП со скорой и грузовиками на Сахалине

4:29

Офицеры-воспитатели снова появятся на кораблях ВМФ России

4:14

Савченко опубликовала новую версию списка по Донбассу

4:11

Ученые рассказали, что поможет в борьбе с артритом

4:09

Запуск ракеты-носителя со спутником TRICOM1 отложили в Японии

3:57

Сенат США вводит санкции за инвестиции в добычу полезных ископаемых в России

3:54
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Названа сумма арестованного имущества Улюкаева
Читать
Закрыть