Губернатор Сахалина лично проконтролирует расследование страшного ДТП с участием скорой

В Избранное

Южно-Сахалинск, 11 января. Губернатор области Олег Кожемяко взял расследование унесшей жизни пяти человек аварии под личный контроль, сообщает пресс-служба главы Сахалина.

Сообщается, что Кожемяко уже выехал на место ДТП в Макаровский район Сахалинской области.

Напомним, страшное ДТП произошло 11 января около 8 часов утра на 203 км трассы Южно-Сахалинск — Оха. Автомобиль скорой помощи врезался в стоящий на обочине без включенных габаритных огней грузовик. В ДТП погибли водители обоих автомобилей, а также ехавшие в машине скорой помощи два пациента и родственница одного из пассажиров. Сопровождавшая больных медсестра с травмами доставлена в больницу.