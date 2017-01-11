Названа сумма арестованного имущества Улюкаева

Москва, 11 января. Следственный комитет арестовал 15 объектов недвижимости и 564 млн рублей, принадлежащие бывшему главе Минэкономразвития России Алексею Улюкаеву.

«Суд по ходатайству следователей центрального аппарата СКР арестовал 15 объектов недвижимости и принадлежащие ему средства на сумму не менее 564 млн рублей», — сообщил в интервью газете «Коммерсантъ» заместитель председателя СКР Игорь Краснов.

Между тем, список арестованной недвижимости и средств экс-министра в будущем может пополниться новыми пунктами. Отмечается, что следствие продолжает устанавливать принадлежащее Алексею Улюкаеву имущество.

Напомним, накануне подозреваемый в получении взятки экс-министр попросил изменить ему меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.