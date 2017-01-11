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Сенат США предлагает ввести санкции за участие в приватизации в России
Весь мир

Сенат США предлагает ввести санкции за участие в приватизации в России

Сегодня 5:01
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Сенат США предлагает ввести санкции за участие в приватизации в России

Вашингтон, 11 января. Американские парламентарии предлагают вести санкционную политику в отношении лиц, замеченных в приватизации в России, а также в покупке-продаже суверенного долга РФ.

Как уточняется в документе, репрессивные меры могут быть введены не только в отношении жителей Соединенных Штатов, но и против компаний и граждан из сторонних государств.

Предлагается наказывать ограничениями всех замеченных в проведении транзакций, связанных с суверенным долгом России, а также вложивших более 10 млн долларов в приватизацию российских государственных предприятий.

Добавим, что ранее Сенат США также предложил ввести санкционные наказания за инвестиции в добычу полезных ископаемых и строительство трубопроводов в Российской Федерации.

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Алексей Громов
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