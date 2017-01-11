Китай запретил Pokemon Go из-за угрозы социальной безопасности

Пекин, 11 января. Китайские власти запретили популярную игру Pokemon Go и другие использующие технологию дополненной реальности игры до тех пор, пока не будет установлена степень их социальной опасности. Об этом со ссылкой на СМИ сообщает издание «Газета.ru».

Среди уже установленных угроз, которые таит в себе Pokemon Go, в Китае считают «угрозу безопасности географической информации». Кроме того, по мнению китайских властей, игра также негативно сказывается на транспорте безопасности и представляет угрозу для самих пользователей.

Напомним, об опасности игроков в Pokemon Go для автомобилистов и пешеходов ранее уже заявляли американские ученые.