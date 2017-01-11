Быть или не быть: Обама пока не принял решения насчет санкций в отношении России

Вашингтон, 11 января. Барак Обама пока не решил, будет ли подписывать новый закон о введение дополнительных санкций против России. По словам представителя Белого дома, для этого уходящему президенту США надо, как минимум, ознакомиться с предложенным сенаторами документом.

Как заявил Джош Эрнест репортерам в ходе специального брифинга, «президент США судит о каждом предложенном законодательном пакете отдельно», поэтому до того момента, как Обама прочитает документ, четкого ответа на вопрос, будет ли подписан законопроект, не поступит.

Напомним, что ряд членов Сената Соединенных Штатов предложили ввести новые антироссийские санкции. Предполагается ввести ограничения в сотрудничество в энергетическом секторе, а также в отношении лиц, участвующих в приобретении российских активов и суверенного долга РФ.

