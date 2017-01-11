Цена отмены санкций: эксперт предположил, какие условия выдвинет Трамп

Нью-Йорк, 11 января. Экономические и политические санкции с Москвы могут быть сняты новой администрацией США при выполнении ряда интересных для Соединенных Штатов условий. Предположения о будущих отношениях двух государств строит профессор политологии Нью-Йоркского университета Джин Зэйно.

«Какими могут быть эти условия, Трамп пока не уточнял. Но предположила бы, что речь может идти об открытии рынков, об облегчении доступа для американских компаний к работе в России», — цитирует слова профессора ТАСС.

По мнению Зэйно, без пяти минут президент США, в частности, а также ряд республиканцев, в целом, намерены работать с Кремлем в совершенно другом ключе, нежели Барак Обама и его администрация. «Полагаю, Трамп видит много возможностей для США в России», — заявила профессор политологии.

Кроме того, как считает Джин Зэйно, в пользу изменения отношений США и России говорят кадровые решения Дональда Трампа, а именно - предполагаемые назначения на те или иные должности.