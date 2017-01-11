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Астрономы раскрыли еще одну тайну Плутона
Технологии

Астрономы раскрыли еще одну тайну Плутона

Сегодня 4:32
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Астрономы раскрыли еще одну тайну Плутона

Вашингтон, 11 января. Ученые выяснили, что Плутон «прячет» атмосферу  за спутником Харон как за щитом. Об этом заявила астроном из Технологического университета Джорджии Кэрол Пэти.

По словам исследовательницы, солнечный ветер мог бы полностью лишить карликовую планету атмосферы. Но этому мешает спутник Плутона Харон, который закрывает планету как щит. Сам спутник, по данным ученых, также имеет собственную атмосферу.

Напомним, благодаря данным космического зонда NASA New Horizons ученым удалось узнать много интересных подробностей о системе Плутона. Например, астрономы смогли установить, что атмосфера карликовой планеты во многом напоминает атмосферу Земли или покрытого льдами спутника Юпитера Титан. По данным ученых, на Плутоне имеются облака и часто идет снег. Кроме того, накануне ученые смогли обнаружить на поверхности планеты удивительный объект — огромную ледяную башню.

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Алексей Громов
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