Появились подробности жуткого ДТП со скорой и грузовиками на Сахалине

Южно-Сахалинск, 11 января. Как рассказал представитель министерства здравоохранения Сахалина, автомобиль «скорой помощи» протаранил стоящий на трассе Южно-Сахалинск – Оха грузовик, у которого, как выяснилось, не были включены габаритные огни. В настоящее время выясняются остальные подробности и обстоятельства этой страшной дорожной аварии.

Сейчас на место трагедии выехал губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко и руководители министерства здравоохранения.

Кроме того в пресс-службе Миниздрава сообщили, что в ДТП помимо кареты «скорой помощи» приняли участие еще два грузовых автомобиля. При этом в ГИБДД по региону данную информацию пока не подтверждают.

Напомним, что рано утром в среду, 11 января, на 203-м километре трассы Южно-Сахалинск – Оха, что в Макаровском районе, произошло лобовое столкновение автомобиля «скорой помощи» с грузовиком Isuzu Elf. В результате ДТП погиб водитель грузовика и четверо пассажиров «скорой помощи. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств произошедшего.

«Медицинской сестре и водителю одного из автомобилей удалось выжить. Прибывшая в течение нескольких минут бригада скорой помощи из Макаровской ЦРБ оперативно доставила пострадавших в больницу, где им была оказана вся необходимая помощь», — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Сейчас родственникам погибших и пострадавших оказывается вся необходимая психологическая поддержка.

