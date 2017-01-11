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Офицеры-воспитатели снова появятся на кораблях ВМФ России
Россия

Офицеры-воспитатели снова появятся на кораблях ВМФ России

Сегодня 4:14
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Офицеры-воспитатели снова появятся на кораблях ВМФ России

Москва, 11 января. Должность заместителя командира по работе с личным составов, или проще говоря — замполита, вновь будет введена на боевых кораблях ВМФ России. Как уточняют в Минобре, офицеры-воспитатели появятся на суднах с численностью экипажа более 100 человек.

Как сообщают «Известия», замполиты будут отвечать за поддержание в коллективе морально-психологического климата, а также будут следить за порядком и дисциплиной. Кроме того, в их обязанности будет входить проведение воспитательной работы среди личного состава.

Добавим, что замполиты появятся не только на боевых кораблях ВМФ РФ, но и судах обеспечения и подводных лодках. Первые назначения на старые новые должности должны будут состояться в самое ближайшее время.
 

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Алексей Громов
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